Памятник Пригожину и Уткину

Вера смелых

Питерский урка поднял мятеж в трудное для страны время. А перед этим более года в своей личной прессе всячески дискредитировал и нашу армию, и наше МО. Награды он получил, никогда не участвуя в боевых действиях , будучи менеджером этого ЧВК. Про Уткина другой разговор, но урка все свои заслуги обосрал. Секта Свидетелей Пригожина, как почитаешь их комменты, выглядит наивным дураками, или бывшими зеками, со сниженной социальной ответственностью. Урка , сидя в Ростове, послал своих нукеров ОДНИХ против армии и внутренних войск. На убой, как зеков в Бахмуте. И на радость коллективному Гитлеру. За это памятник поставить?! Да вы охуели, идиоты!