Памятник Пригожину и Уткину, который будет установлен на территории мемориального кладбища бойцов ЧВК "Вагнер" в Горячем Ключе.
Памятник Пригожину и Уткину
Комментарии
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Вера смелых
Питерский урка поднял мятеж в трудное для страны время. А перед этим более года в своей личной прессе всячески дискредитировал и нашу армию, и наше МО. Награды он получил, никогда не участвуя в боевых действиях , будучи менеджером этого ЧВК. Про Уткина другой разговор, но урка все свои заслуги обосрал. Секта Свидетелей Пригожина, как почитаешь их комменты, выглядит наивным дураками, или бывшими зеками, со сниженной социальной ответственностью. Урка , сидя в Ростове, послал своих нукеров ОДНИХ против армии и внутренних войск. На убой, как зеков в Бахмуте. И на радость коллективному Гитлеру. За это памятник поставить?! Да вы охуели, идиоты!
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1 час.
Николай Николаевич
Действительно,смелых. Смелых,но глуповатых.Вы не обратили внимание,как наши СМИ и ТВ говорят об увеличении выпуска снарядов и БЛПА? А вы подумайте,в чем здесь дело. А насчет мятежа,я надеюсь,ФСБ найдет тех,кто спровоцировал это мероприятие. Очень надеюсь.
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47 мин.
Александр Пятнистый
Охуела ты, куропатка пустоголовая. Ты бы проанализировала события тех дней, хотя где тебе...Твой удел- дети, церковь, кухня (готовить, стирать,давать) вот с этим ты, вероятно, справишься. Но, судя по твоей писанине и словам- возможны и проколы даже в этом
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44 мин.
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