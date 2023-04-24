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SIPRI: мировые расходы на оборонную промышленность оказались рекордными за восемь лет

SIPRI: мировые расходы на оборонную промышленность оказались рекордными за восемь лет

Мировые расходы на оборонную промышленность достигли максимума за последние восемь лет. Такая информация следует из данных Стокгольмского международного института исследования проблем мира.

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