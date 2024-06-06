Любителям вдарить по НАТО

Что хотелось бы сказать по поводу хайпа вокруг грандиозного шухера в формате Третьей мировой, поскольку евронарки частично разрешили использовать своё оружие для ударов по российской территории… Ещё раз повторимся, что из-за хохлов или даже политических амбиций какого-нибудь Шольца, какого-нибудь Макрона или какого-нибудь Джосферату, Третья мировая не стартанёт.