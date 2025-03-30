Добрый Мир
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Добрый Мир

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«Путину не страшны угрозы». Какой успех России поверг Европу в шок? Главный козырь вскрыл Мишустин

«Путину не страшны угрозы». Какой успех России поверг Европу в шок? Главный козырь вскрыл Мишустин

Существует такой жанр административной, да и прочей деятельности – приписки. Только не все знают, что они могут быть с занижением, да ещё и проективного характера, т.

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Комментарии
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Леонид
Ему возможно. А народу?
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16 час.
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