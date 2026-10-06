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"Несмытый унитаз оставил русский шпион": Чиновников довели до паранойи. Что это значит для России

"Несмытый унитаз оставил русский шпион": Чиновников довели до паранойи. Что это значит для России

Это больше похоже на шутку, но финны всерьёз обсуждают новость: якобы русские диверсанты проникают в квартиры к депутатам и наводят там беспорядок.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Зоя Жук
Зоя Жук

Рютте считает, что дальше будет хуже? Неужели не только писать в их унитазы будут, но и .…. Вот ведь коварные российские спецслужбы! Петров и Баширов совсем распоясались!

Профиль пользователя ВладимиР
ВладимиР

А чему тут удивляться, если их придурок сРютте заявляет, во всем, что случилось непонятного, необъяснимого или плохого в мире, обвинять надо Россию! Без всяких обоснований и доказательств!

Профиль пользователя андрей картаев
андрей картаев

Чухонцы как и прибалты всегда считались нациями с особенностями к тому же продажные Ну забыл смыть очко промолчи ,так нет русских диверсантов приплетут и еще в большом количестве. Вывод значит правильно про них молва про их тупость идет.

Профиль пользователя Халиуллина Лена
Халиуллина Лена

А у чухонцев проблемы не только с мозгами,и с видеокамерами тоже ?
В России в подъездах,в лифтах(не везде и всюду,конечно) они установлены.
Видимо чухонские парламентарии в бараках ,построенных при царизме,живут .