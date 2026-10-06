"Несмытый унитаз оставил русский шпион": Чиновников довели до паранойи. Что это значит для России

Это больше похоже на шутку, но финны всерьёз обсуждают новость: якобы русские диверсанты проникают в квартиры к депутатам и наводят там беспорядок.
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Рютте считает, что дальше будет хуже? Неужели не только писать в их унитазы будут, но и .…. Вот ведь коварные российские спецслужбы! Петров и Баширов совсем распоясались!
А чему тут удивляться, если их придурок сРютте заявляет, во всем, что случилось непонятного, необъяснимого или плохого в мире, обвинять надо Россию! Без всяких обоснований и доказательств!
Ёбнутые. И пусть трусы проверяют так ли надеты. Мало ли что.
Чухонцы как и прибалты всегда считались нациями с особенностями к тому же продажные Ну забыл смыть очко промолчи ,так нет русских диверсантов приплетут и еще в большом количестве. Вывод значит правильно про них молва про их тупость идет.
Маразм все крепчает и крепчает!
Чухонь чудит.
А у чухонцев проблемы не только с мозгами,и с видеокамерами тоже ?
В России в подъездах,в лифтах(не везде и всюду,конечно) они установлены.
Видимо чухонские парламентарии в бараках ,построенных при царизме,живут .
Ничего удивительного здесь нет! Стубб и его Чухонская братия, уверенной поступью идет по дороге проложенной укронацистами! Не опомнятся, превротят,свою чухондию, в Украину!
... примороженных алкашей не стали пускать в РОССИЮ и бих стали навещать белочки, но мы подобные отбросы не лечим, только утилизация подобного дерьма спасет Вселенную...