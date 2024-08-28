Трамп включил Кеннеди-младшего в состав переходной команды

Экс-президент США Дональд Трамп, которого республиканцы выдвинули своим кандидатом на выборах главы Белого дома, включил своего бывшего соперника по предвыборной кампании Роберта Кеннеди – младшего в свою команду по переходу президентских полномочий.
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