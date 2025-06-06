Как выжить, если падаешь с большой высоты без парашюта

Вы несетесь к земле со скоростью более 200 километров в час. В ушах ревет ветер, а глаза слезятся. Может быть, в этот момент ваш разум лихорадочно пытается охватить весь ужас ситуации, а может быть, наоборот, на вас снисходит покой и в голове звучит любимая мелодия.