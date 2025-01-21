Минздрав предложил пересмотреть подходы к стерилизации в России

Минздрав России предложил пересмотреть действующие подходы к медицинской стерилизации. Елена Шешко, директор департамента медицинской помощи детям и общественного здоровья, подчеркнула необходимость изменений в законодательстве.
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