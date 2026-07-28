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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Соколов может перейти в «Динамо» из «Торпедо» (Артур Хайруллин)

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, форвард « Торпедо » Егор Соколов может продолжить карьеру в « Динамо ».

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