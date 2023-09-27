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Берлин отказался причислять украинских коллаборантов к антисемитам

Берлин отказался причислять украинских коллаборантов к антисемитам

Правительство Германии осуждает любые формы правоэкстремизма, расизма и антисемитизм, но не готово охарактеризовать данными словами нацистского коллаборанта Степана Бандеру, дивизию СС «Галичину», ОУН-УПА* или современный украинский нацбатальон «Азов»*, это следует из опубликованного в издании Junge Welt ответа кабмина страны на запрос депутата от Левой партии Севим Дагделен.

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