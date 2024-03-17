🇷🇺 В Крыму явка избирателей на выборах Президента России достигла 76% Начальник информационного управления ГАС «Выборы» аппарата Избирательной комиссии РК Елена Петриенко.
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🇷🇺 В Крыму явка избирателей на выборах Президента России достигла 76% Начальник информационного управления ГАС «Выборы» аппарата Избирательной комиссии РК Елена Петриенко.