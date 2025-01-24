В рамках ежегодной акции МВД России «Студенческий десант» полицейские и Общественники Ростовской области провели экскурсию

В рамках ежегодной акции МВД России «Студенческий десант» сотрудники полиции совместно с представителями Общественного совета при Главном управлении МВД России по Ростовской области организовали экскурсию в Музей истории органов правопорядка Дона для участников Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых».