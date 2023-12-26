Русские солдаты спасли брошенную на поле боя девушку-солдата ВСУ

Раненая украинка оказалась брошенной своими сослуживцами на поле боя в районе села Крынки.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо написал об инциденте, который произошел после очередной попытки штурма украинских солдат русских укреплений у села Крынки.
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