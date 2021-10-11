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Производители предупредили о повышении цен на подсолнечное масло

Производители предупредили о повышении цен на подсолнечное масло

Практически сразу после прекращения действия договоренности о заморозке стоимости подсолнечного масла, которое действовало до 1 октября, производители этих товаров объявили о будущем подорожании.

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