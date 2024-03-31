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Интересный Сочи | Куда сходить

1 подписчик
Детская гаражная раздача в Сириусе

Детская гаражная раздача в Сириусе 🗓 31 марта, 14:00-17:00 📍 Голубая, 16б 📍 Участие свободное Можно принести и сдать свои вещи: одежду, обувь, игрушки, книги, сумки, украшения, предметы интерьера.

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