Детская гаражная раздача в Сириусе 🗓 31 марта, 14:00-17:00 📍 Голубая, 16б 📍 Участие свободное Можно принести и сдать свои вещи: одежду, обувь, игрушки, книги, сумки, украшения, предметы интерьера.
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Детская гаражная раздача в Сириусе 🗓 31 марта, 14:00-17:00 📍 Голубая, 16б 📍 Участие свободное Можно принести и сдать свои вещи: одежду, обувь, игрушки, книги, сумки, украшения, предметы интерьера.