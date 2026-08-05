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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Карседо о «Спартаке»: «Мы победители Кубка и должны повторить результат»

Хуан Карседо высказался о третьей победе «Спартака» подряд – над « Оренбургом » (5:1) в FONBET Кубке России.

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