На ремонт и переоснащение библиотек в Суздале потратили более 92 млн рублей из областного бюджета. Теперь здесь современные зоны для чтения, обучения и творчества, а также доступная среда для маломобильных граждан.
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