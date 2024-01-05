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Закон и Порядок

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"С мигрантами все настолько печально, что даже военкоры вынуждены вмешиваться", - российский блогер обратился к силовикам

"С мигрантами все настолько печально, что даже военкоры вынуждены вмешиваться", - российский блогер обратился к силовикам

Politiki.net Если продолжать потворствовать мигрантам, закрывая глаза на их бесчинства - то рано идли поздно ситуация в стране непременно выйдет из под контроля российской Фемиды.

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