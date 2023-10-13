Сотрудничество, единство и безопасность: что обсуждали на саммите СНГ в Бишкеке

На саммите СНГ в Бишкеке лидеры государств подписали 17 документов — от договора об учреждении Международной организации по русскому языку до совместного заявления о принципах межгосударственных отношений в многополярном мире.
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