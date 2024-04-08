Мария Захарова высказалась о расстрельном списке Киева: "Даже в ИГИЛ* до такого не додумались". Сергей Лавров обращал внимание Запада на это жуткое явление, но тщетно: страны НАТО не хотят замечать преступлений руководства Незалежной.
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