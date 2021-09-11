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Лавров поддел Зеленского после заявлений о войне с Россией

Лавров поддел Зеленского после заявлений о войне с Россией

Лавров поддел Зеленского после заявлений о войне с Россией KikaРоссийский министр отказался комментировать слова лидера Незалежной В последних громких заявлениях президента Украины Владимира Зеленского слышатся выступления члена команды КВН.

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