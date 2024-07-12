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Царьград

6 478 подписчиков

YouTube в России будет работать всё хуже и хуже

YouTube в России будет работать всё хуже и хуже

Оборудование компании Google в России не обновлялось уже 2,5 года и перестаёт справляться с нагрузкой.

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Комментарии
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ольга решетникова
Прям с сегодняшнего дня? Ужос!
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15 час.

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