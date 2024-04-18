Мифы и правда о варикозном расширении вен. Самый иновационный способ лечения

Что вызывает варикозное расширение вен? Кто, больше страдает от этого явления – мужчины или женщины? Каковы опасности отказа от лечения варикозного расширения вен? И является ли хирургия единственной альтернативой решению этого явления? Поверхностная венозная недостаточность, или, как ее чаще называют, варикозное расширение вен, представляет собой опухшие и увеличенные вены, часто синего или темно-фиолетового цвета.