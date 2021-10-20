АО «Днепрогаз» подготовило газораспределительную систему к отопительному сезону

Для повышения уровня безопасности и надежного газоснабжения клиентов с начала года специалисты «Днепрогаза» модернизировали и реконструировали около 1 км устаревших стальных газопроводов, провели реконструкцию 2 ГРП с полной заменой оборудования.
Для повышения уровня безопасности и надежного газоснабжения клиентов с начала года специалисты «Днепрогаза» модернизировали и реконструировали около 1 км устаревших стальных газопроводов, провели реконструкцию 2 ГРП с полной заменой оборудования.
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