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АО «Днепрогаз» подготовило газораспределительную систему к отопительному сезону

АО «Днепрогаз» подготовило газораспределительную систему к отопительному сезону

Для повышения уровня безопасности и надежного газоснабжения клиентов с начала года специалисты «Днепрогаза» модернизировали и реконструировали около 1 км устаревших стальных газопроводов, провели реконструкцию 2 ГРП с полной заменой оборудования.

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