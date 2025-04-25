В МИД РФ назвали взрыв в Балашихе террористическим актом

МОСКВА, 25 апреля, ФедералПресс. Сегодня утром в подмосковной Балашихе прогремел взрыв. В результате детонации взрывного устройства в припаркованном автомобиле погиб замначальника Главного оперативного управления Генштаба генерал Ярослав Москалик.
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