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ФедералПресс

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В МИД РФ назвали взрыв в Балашихе террористическим актом

В МИД РФ назвали взрыв в Балашихе террористическим актом

МОСКВА, 25 апреля, ФедералПресс. Сегодня утром в подмосковной Балашихе прогремел взрыв. В результате детонации взрывного устройства в припаркованном автомобиле погиб замначальника Главного оперативного управления Генштаба генерал Ярослав Москалик.

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