В Крыму считают, что украинским властям будет непросто запретить УПЦ МП

Юридически непросто киевским властям запретить Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП), так как церковь состоит из тысяч зарегистрированных организаций, заявил религиовед и политолог Николай Кузьмин 26 октября в эфире радио «Спутник в Крыму».