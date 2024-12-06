6 декабря наградят победителей партнёрской номинации РЭО и Минпросвещения

Сегодня, 6 декабря, состоится награждение победителей новой номинации «Популяризация экологических проектов и инициатив среди детей и молодёжи» Всероссийского конкурса Минпросвещения «ПРО Образование — 2024», в которой Российский экологический оператор выступил партнёром.
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