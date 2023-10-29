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В Грузии назвали причину ухудшения отношений с Украиной

В Грузии назвали причину ухудшения отношений с Украиной

Председатель комитета грузинского парламента по защите прав человека и гражданской интеграции Михаил Сарджвеладзе 29 октября заявил, что власти Украины ждут во главе Грузии такого же оппозиционного политика, как бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, чтобы тот начал войну против России вместе с Киевом, передает телеканал Imedi.

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