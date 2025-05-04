БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 424 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерьян Смогловский
    Стуб. Это. Как. На. Русский. СтупорФинляндия осознал...
  • Владимир Степанян
    Плюй в глаза, скажет Божья роса. Это я про тех, кто может, но не принимает решение на запрет возвращения в Россию хот...Её погоны - «прос...
  • Вячеслав Денисов
    Чиновники у саудитов - люди сказочно богатые, по нашим меркам, отчего взяток на бытовом уровне у них не может быть в ...«Как были нахлебн...

Когда «мирный атом» становится геополитическим оружием против Армении

Когда «мирный атом» становится геополитическим оружием против Армении

Правительство Пашиняна сознательно делает ставку на нового патрона, не объясняя обществу риски и последствия Появление представителей американской компании Westinghouse Electric в Ереване, сопровождаемое личным участием посла США Кристины Куин, стало знаковым событием, обозначившим не просто очередной этап в армяно-американских отношениях, а новую веху в стратегическом переформатировании самой архитектуры армянской безопасности.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх