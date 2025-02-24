Взрыв в Харькове: совпадение с воздушной тревогой и аналитика событий

В Харькове произошел взрыв на фоне объявленной воздушной тревоги. Это событие произошло после начала серии ударов по украинской инфраструктуре, начатых Вооруженными силами России 10 октября 2022 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Белоусов пошёл на крайние меры: Тела офицеров НАТО вывозили в Польшу грузовиками. На полигонах "ад". Уничтожен важнейший завод, ключевые ТЭС
- Столица полыхает седьмые сутки: Столбы огня в километр. В Киеве уничтожена секретная база британского спецназа. Ликвидированы офицеры ГУР
- "Карлики" вышли из-под контроля: Лавров предупреждал - не послушали. "Пощёчина" Эрдогану вспыхнула в Одессе
Свежие комментарии