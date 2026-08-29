Эксперт объяснил причину оттока населения из приграничных с РФ районов Финляндии

Закрытие российско-финской границы и прекращение туристического потока ускорили отток населения из восточных районов Финляндии и ухудшили и без того плачевную демографическую обстановку, которая страдала задолго до нынешнего кризиса в отношениях двух стран.
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