Страна и люди
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Страна и люди

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Эксперт объяснил причину оттока населения из приграничных с РФ районов Финляндии

Эксперт объяснил причину оттока населения из приграничных с РФ районов Финляндии

Закрытие российско-финской границы и прекращение туристического потока ускорили отток населения из восточных районов Финляндии и ухудшили и без того плачевную демографическую обстановку, которая страдала задолго до нынешнего кризиса в отношениях двух стран.

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