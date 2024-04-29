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В Оренбурге на балконе увидели коня. Оказалось его подняли от наводнения, а обратно конь уже не захотел

В Оренбурге на балконе увидели коня. Оказалось его подняли от наводнения, а обратно конь уже не захотел

20-летнего коня в Оренбурге пришлось снимать с балкона при помощи крана. Животное десять дней провело на высоте и отказывалось спускаться вниз: странное происшествие удалось заснять на видео, а потом журналисты узнали у владельцев, как конь вообще попал на небольшой балкон.

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Комментарии
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А Кудасов
Говорят, что и коровы почему то любят вниз по лестнице спускаться. Нужно создание НИИ для исследования этой проблемы.
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14 час.
Элеонора Коган
Спасибо, что спасли коня, красавчик просто!!!!
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5 час.
Дмитрий Боев
А почему с коня пальто сняли?
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4 час.

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