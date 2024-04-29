В Оренбурге на балконе увидели коня. Оказалось его подняли от наводнения, а обратно конь уже не захотел

20-летнего коня в Оренбурге пришлось снимать с балкона при помощи крана. Животное десять дней провело на высоте и отказывалось спускаться вниз: странное происшествие удалось заснять на видео, а потом журналисты узнали у владельцев, как конь вообще попал на небольшой балкон.