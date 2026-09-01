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Газета.ру

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Туск увидел ответственность России в начале Второй мировой войны

Туск увидел ответственность России в начале Второй мировой войны

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что ответственность за начало Второй мировой войны якобы лежит в том числе и на Советской России.

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