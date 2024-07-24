Алтайский Роспотребнадзор не поверил, что барнаульский магазин уничтожил "Кока-Колу"

Еще в декабре 2023 года в ведомстве узнали, что "Лэнд 24" торгует казахстанской газировкой Алтайский Роспотребнадзор подал в суд на барнаульский супермаркет "Лэнд-24", которому ранее постановили разобраться с казахстанской "Кока-Колой", пишет "Толк".