Китай вновь станет локомотивом мировой экономики? Шансы оценили финансовые эксперты

Сможет ли Китай снова стать локомотивом для роста мировой экономики. "Поскольку экономике требуется время для "раскачки", скорее всего, фактический рост экономики Китая в 2023 году составит от 3,5 до 4,5%" – считает финансовый эксперт Антон Кравцов.