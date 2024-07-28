Периодически встречаю точку зрения, что с Западом бесполезно соревноваться в информационных войнах, они выиграют их, потому что имеют больше ресурсов и лучше ими распоряжаются.
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Периодически встречаю точку зрения, что с Западом бесполезно соревноваться в информационных войнах, они выиграют их, потому что имеют больше ресурсов и лучше ими распоряжаются.
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