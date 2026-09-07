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Пожарные Мангистауской области завоевали призовые места на чемпионате Казахстана

Пожарные Мангистауской области завоевали призовые места на чемпионате Казахстана

В Жезказгане Улытауской области прошли XXXII летний чемпионат Казахстана среди мужчин и XII летний чемпионат среди женщин по пожарно-спасательному спорту.

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