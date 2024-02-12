Марш невозможно проиграть назад. Интервью Путина, российские «элиты» и «полезные идиоты» Запада

Основной поток комментариев по интервью, которое российский президент 6 февраля дал известному американскому тележурналисту Такеру Карлсону, и в России, и за рубежом остается в русле прежде всего внешнеполитической проблематики: украинский конфликт, отношения между Россией и США, между Россией и «альянсом демократий», между Россией и Китаем etc.