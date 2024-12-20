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Россия увеличивает вложения в облигации США до $28 млн за октябрь

Россия увеличивает вложения в облигации США до $28 млн за октябрь

Министерство финансов США сообщает об увеличении вложений России в американские гособлигации в октябре до 28 млн долларов.

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