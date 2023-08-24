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Моссаковский об алкоголе: «Не употреблял два с лишним года. Без него жить круто и проще: больше успеваешь, лучше выглядишь»

Моссаковский об алкоголе: «Не употреблял два с лишним года. Без него жить круто и проще: больше успеваешь, лучше выглядишь»

В январе 2020 года журналист решил временно отказаться от употребления спиртного. – Вы до сих пор не пьете? – Я вообще не употреблял алкоголь два с лишним года.

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