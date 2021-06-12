Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Konstantin Петров
    У меня с детства прививка от оспы. Пойдет? Сказано же, что можно с любой прививкой!Турция теперь при...
  • Konstantin Петров
    Как-то по тихому убрали из КТОФ одну первую буковку. Ну буковка и буковка, в алфавите их много, жалко что ли?. А межд...Военные строители...
  • А Кудасов
    ?В Улан-Удэ военно...

В Киселевске Кемеровской области полицейские и общественники поздравили детей с Днем России

Полицейские и члены Общественного совета при ОМВД России по г. Киселевску в рамках всероссийской акции «Каникулы с Общественным советом» в честь Дня России организовали праздник для ребят из общеобразовательной школы № 27 и воспитанников школы-интерната № 2.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх