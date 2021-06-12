В Киселевске Кемеровской области полицейские и общественники поздравили детей с Днем России

Полицейские и члены Общественного совета при ОМВД России по г. Киселевску в рамках всероссийской акции «Каникулы с Общественным советом» в честь Дня России организовали праздник для ребят из общеобразовательной школы № 27 и воспитанников школы-интерната № 2.