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Территорию завода ВТЗ во Владимире застроят многоэтажками

Территорию завода ВТЗ во Владимире застроят многоэтажками

Московская «мода» на реновацию индустриальных территорий пришла во Владимир.Мэрия Владимира разместила на официальном портале документы «по планировке территории, ограниченной Промышленным проездом, ул.

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