В Иране Boeing 737 совершил аварийную посадку

ДОХА, 15 сентября. /ТАСС/. Пассажирский самолет Boeing 737 иранской компании Sepahan совершил аварийную посадку в городе Мешхед из-за проблем с шасси и вероятным повреждением двигателя, сообщила гостелерадиокомпания Ирана.
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