Ученые установили, что тираннозавры были теплокровными

Тираннозавр рекс был теплокровным животным с температурой тела, близкой к температуре тела человека, сообщила группа ученых из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и Калифорнийского университета в Мерседе 16 сентября в статье в журнале Science Advances.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Фон дер Ляйен гро...
- Фон дер Ляйен гро...
- Минобороны сообщи...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым