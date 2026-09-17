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Ученые установили, что тираннозавры были теплокровными

Ученые установили, что тираннозавры были теплокровными

Тираннозавр рекс был теплокровным животным с температурой тела, близкой к температуре тела человека, сообщила группа ученых из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и Калифорнийского университета в Мерседе 16 сентября в статье в журнале Science Advances.

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