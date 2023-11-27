Глава KMZ: первые морские дроны поступят в Минобороны до конца 2023 года

Первые российские морские дроны передадут Министерству обороны до конца года. Управляющий директор холдинга KMZ (Кингисеппского машиностроительного завода) Михаил Даниленко рассказал о функционале беспилотников.
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