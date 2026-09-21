«Под Лиманом сохраняются нюансы»: как изменилось положение дел в зоне СВО

На прошлой неделе российское наступление в зоне СВО наиболее предметно проявилось на двух направлениях: вокруг Орехова и на южных подступах к Славянско-Краматорской агломерации.
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