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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Беннетт набрал 2+1 во 2-м матче серии с «Каролиной» и стал 1-й звездой. У него 9 голов в текущем плей-офф – делит 1-е место в гонке снайперов с Рантаненом

Форвард «Флориды» забросил 2 шайбы и сделал результативную передачу во втором матче финала Восточной конференции с «Каролиной» (5:0, 2-0).

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