«Мы в огне»: Айза слегла с высокой температурой вместе с сыновьями

Телеведущая недавно вернулась из Шри-Ланки.Телеведущая недавно вернулась из Шри-Ланки.В конце прошлого месяца Айза вместе с сыновьями вернулась в Москву после путешествия по Шри-Ланке.
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