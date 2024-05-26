"Не кататься, опасно для жизни": эксперты рассказали о сильном износе аттракционов в России

Аттракционы в России сильно изношены. Рассказываем, что об этом говорят эксперты. По данным СМИ, около 80% аттракционов в стране превысили допустимый срок службы, который для большинства из них составляет 10 лет.
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