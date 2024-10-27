Мать Наташи Королевой снова пытается пролезть в ненавистную для нее Россию: Или зачем имея американское гражданство, пенсию в долларах, и облив грязью зятя снова ехать к ним в гости? Ольга БезродняяМать Наташи Королевой снова заметили в Москве, несмотря на недавние резкие высказывания против России и конфликт с зятем.