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Мать Наташи Королевой снова пытается пролезть в ненавистную для нее Россию: Или зачем имея американское гражданство, пенсию в долларах, и облив грязью зятя снова ехать к ним в гости?

Мать Наташи Королевой снова пытается пролезть в ненавистную для нее Россию: Или зачем имея американское гражданство, пенсию в долларах, и облив грязью зятя снова ехать к ним в гости?

Мать Наташи Королевой снова пытается пролезть в ненавистную для нее Россию: Или зачем имея американское гражданство, пенсию в долларах, и облив грязью зятя снова ехать к ним в гости? Ольга БезродняяМать Наташи Королевой снова заметили в Москве, несмотря на недавние резкие высказывания против России и конфликт с зятем.

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